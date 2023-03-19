



Метрополитен-опера выплатит Анне Нетребко $200 тысяч за отмену выступлений

Суд в США обязал Метрополитен-оперу выплатить 200 тысяч долларов оперной певице Анне Нетребко за отмену ее выступлений, после того как она отказалась публично осудить Владимира Путина за вторжение в Украину. Об этом пишет The New York Times.



Судья пришел к выводу, что театр должен полностью оплатить 13 отмененных по его инициативе выступлений, так как договор подразумевал оплату вне зависимости от того, состоялись они или нет.



Представители Метрополитен-опера настаивали, что не должны платить, так как Нетребко отказалась выполнить их требование публично осудить Путина за вторжение и тем самым, по их мнению, нарушила пункт договора, регламентирующий публичное поведение сторон. Судья в своем решении отметил, что Нетребко имеет право на поддержку Путина, и сам этот факт не является чем-то предосудительным или неправомерным.



В то же время, судья отказал в выплате Нетребко дополнительных 400 тысяч долларов, которые она могла получить в качестве гонорара за участие в будущих постановках, так как этот контракт не был официально согласован. Также Нетребко получила штраф в 30 тысяч долларов за “крайне неуместные” заявления – в частности, за то, что певица называла критиков “злыми, как слепые агрессоры”.



Нетребко до начала войны неоднократно публично поддерживала Владимира Путина. В частности, она была его доверенным лицом на выборах. После вторжения РФ в Украину Нетребко первоначально публично никак не комментировала его действия, из-за чего от сотрудничества с ней начали отказываться крупнейшие западные площадки, такие как Метрополитен-опера и Баварская опера.



30 марта, спустя более месяца после начала войны, Нетребко осудила вторжение и подчеркнула, что не является союзницей руководства РФ. После этого ее выступления начали отменять в России.