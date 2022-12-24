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Метеорологический институт об опасности затоплений в прибрежной полосе
24.12.2022 17:24 Аркадий Бочаровский

Метеорологический институт об опасности затоплений в прибрежной полосе



Метеорологический институт Израиля предупредил об  опасности затоплений и внезапных наводнений в прибрежной полосе  сегодня , 24 декабря, и завтра, 25 декабря.

Существует опасение наводнений в центральной и южной частях прибрежной равнины, начиная с сегодняшнего вечера в 17:00 и завтра в 10:00, согласно предупреждению Метеорологического института.Ожидаемое количество осадков, которое может выпасть в этой зоне составляет от 50 до 75 мм.

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