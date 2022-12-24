



Метеорологический институт об опасности затоплений в прибрежной полосе





Метеорологический институт Израиля предупредил об опасности затоплений и внезапных наводнений в прибрежной полосе сегодня , 24 декабря, и завтра, 25 декабря.



Существует опасение наводнений в центральной и южной частях прибрежной равнины, начиная с сегодняшнего вечера в 17:00 и завтра в 10:00, согласно предупреждению Метеорологического института.Ожидаемое количество осадков, которое может выпасть в этой зоне составляет от 50 до 75 мм.