



Метеор? В Израиле слышали громкий взрыв

Ближе к вечеру, 15 апреля, жители нескольких районов Израиля услышали взрыв.



Сначала предполагалось, что это был звук от пролета самолета, который преодолел скорость звука. Армия обороны Израиля эту информацию не прокомментировала.



По данным Ynet, Израильская астрономическая ассоциация предположила, что речь все же идет о пролете метеора.



Сообщения о звуке взрыва поступили от жителей разных городов по всей стране.



"Мы получили несколько сообщений о болиде, который недавно наблюдался в центральной части страны средь бела дня", - сообщили астрономы.

