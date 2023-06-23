



Meta закроет доступ к новостям в Канаде, саботируя оплату авторам материалов

Meta намерена закрыть доступ к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде, как только там вступит в силу закон, обязывающий интернет-гигантов платить авторам новостей. Об этом пишет Reuters.



22 июня верхняя палата канадского парламента одобрила закон об онлайн-новостях. Его предложили после жалоб канадской медиаиндустрии на то, что технологические компании вытесняют медиа с рынка онлайн-рекламы.



“Сегодня мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде, как только вступит в силу закон об онлайн-новостях”, – говорится в заявлении Meta.



Компания предупреждала, что пойдет на такой шаг, и утверждала, что новости “не имеют экономической ценности для компании”, и что ее пользователи “не используют платформу для получения новостей”.



В законе изложены правила, заставляющие Meta и Google заключать коммерческие соглашения и платить издателям новостей за их контент – как и в новаторском законе, принятом в Австралии в 2021 году.



Google, со своей стороны, утверждает, что закон Канады шире законов, действующих в Австралии и Европе, – он устанавливает цену ссылок на новости, отображаемые в результатах поиска, и может применяться к СМИ, не публикующим новости. Гигант поисковых систем предложил пересмотреть законопроект, чтобы основой для оплаты было отображение контента новостей, а не ссылок, и указать, что право на вознаграждение имеют только компании, производящие новости и соблюдающие журналистские стандарты.



Представитель Google заявил в четверг, что законопроект остается “нетрудоспособным” и компания проводит срочные консультации с правительством