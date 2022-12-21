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Месть за убийство брата: Житель Рахата подозревается в поджоге дома в Кфар-Касем
21.12.2022 12:40 Евгения Маркова

Месть за убийство брата: Житель Рахата подозревается в поджоге дома в Кфар-Касем

Прокуратура Центрального района направила в мировой суд в Петах-Тикве заявление прокурора, прежде чем предъявить обвинение 37-летнему жителю Рахата в поджоге дома в Кфар-Касем около недели назад.

По подозрению, поджог был совершен в отместку за убийство Ибрагима Алтури, брата подозреваемого, которое произошло недавно в городе.

Прибывшие на место полицейские вытащили из дома женщину и пятерых детей, а подозреваемого задержали.

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