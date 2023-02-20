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Мертвого кита выбросило возле пляжа Зиким в военной зоне
20.02.2023 18:50 Алина Груднева

Мертвого кита выбросило возле пляжа Зиким в военной зоне

В понедельник, 20 февраля, на закрытую военную зону возле пляжа Зиким выбросила мертвого кита Финвал из семейства полосатиковых.

По данным "Кан", Управление природы и парков Израиля собирает образцы для определения причины смерти.

Уточняется, что данный вит китов является крайне распространенным в западной части Средиземного моря, однако он редко встречается в море у израильского побережья.

В последний раз мертвого молодого финвала выбросило на берег в феврале 2021 года.
 

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