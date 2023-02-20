Мертвого кита выбросило возле пляжа Зиким в военной зоне
В понедельник, 20 февраля, на закрытую военную зону возле пляжа Зиким выбросила мертвого кита Финвал из семейства полосатиковых.
По данным "Кан", Управление природы и парков Израиля собирает образцы для определения причины смерти.
Уточняется, что данный вит китов является крайне распространенным в западной части Средиземного моря, однако он редко встречается в море у израильского побережья.
В последний раз мертвого молодого финвала выбросило на берег в феврале 2021 года.
בזמן שקבר הלווייתן נפתח - לווייתן אחר נסחף לחופי ישראל | לכל הפרטים >>> https://t.co/6yyzPdhrCW@pozailov1— כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023
צילום: מחמלי pic.twitter.com/BZAgpBxEjh