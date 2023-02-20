



Мертвого кита выбросило возле пляжа Зиким в военной зоне

В понедельник, 20 февраля, на закрытую военную зону возле пляжа Зиким выбросила мертвого кита Финвал из семейства полосатиковых.



По данным "Кан", Управление природы и парков Израиля собирает образцы для определения причины смерти.



Уточняется, что данный вит китов является крайне распространенным в западной части Средиземного моря, однако он редко встречается в море у израильского побережья.



В последний раз мертвого молодого финвала выбросило на берег в феврале 2021 года.

