



Мэрия Тель-Авива настаивает на отказе в проведении мероприятий “Рош Иегуди”

Муниципалитет Тель-Авива настаивает на своем отказе разрешить Рош-Йегуди проводить мероприятия на общественных местах во время праздника Суккот, сообщил представитель муниципалитета Тель-Авивскому окружному суду.



Сегодня городская администрация ответила на петицию, поданную “Рош Иегуди” на прошлой неделе. Организация утверждает, что город несправедливо отозвал разрешения на проведение праздничных мероприятий, включая строительство сукки на общественных территориях Тель-Авива.



“Решение было правильным”, – считают в мэрии. “Как правило, муниципалитет не разрешает третьим лицам проводить мероприятия, не предназначенные для всей общественности, исключающие часть более широкой общественности, или если желаемое использование общественных территорий вызовет нарушение общественной жизни, беспорядки, конфронтации и трения”.



Ответ последовал за просьбой Окружного суда Тель-Авива о том, чтобы обе стороны – “Рош Иегуди” и муниципалитет – пересмотрели свои позиции и пришли к компромиссу. Однако запрос был вынесен в постановление, в котором говорилось, что суд не обладает юрисдикцией для вмешательства в дело, которое находится непосредственно в компетенции муниципалитета.



Таким образом, суд фактически отклонил апелляцию “Рош Иегуди”.