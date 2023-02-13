



Мэра Тель-Авива обвиняют в "подстрекательстве к насилию и гражданскому мятежу"

Партия "Ликуд" подала жалобу в полицию на мэра Тель-Авива Рона Хульдаи, утверждая, что он "подстрекал к насилию и гражданскому мятежу".



Ранее Хульдаи заявил в интервью сетевым новостям, что "диктаторские страны снова становятся демократическими только после кровопролития".



Позже он объяснил свои слова, написав в Твиттере: "В интервью я говорил о болезненной исторической правде. Ответственность за предотвращение кровопролития лежит на тех, кто принимает решение в Кнессете и превращает Израиль в диктатуру".