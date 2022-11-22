



Мэр Рамат-Гана: Мне нечего скрывать

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама Хакоэн сообщил в понедельник вечером, что он является мэром, которого допрашивала налоговая служба Израиля.



Шаму Хакоэна допрашивали вместе с женой, начиная с утра понедельника, а вечером обоих отпустили домой на ограничительных условиях.



Имя мэра не упоминалось в СМИ, так как на разглашение было наложен запрет. Однако, в понедельник вечером Шама Хакоэн сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.



"Это я, и мне нечего скрывать", — написал он.



Он сказал, допрос не касался его деятельности в муниципалитете Рамат-Гана или на предыдущих государственных должностях.



"Расследование касается моих личных дел, связанных с отчетами компании, которую я создал 24 года назад и от управления которой я отказался 13 лет назад в соответствии со своими обязанностями депутата Кнессета. Кроме того, меня спрашивали о доходах от частных квартир, принадлежащих мне и моей семье", - уточнил Хакоэн, добавив, что сотрудничает со следствием.



Мэр поблагодарил всех, кто проявил заботу и поддержку и выразил надежду, что "правда восторжествует".



"Даже в этот неприятный день я продолжаю верить в правоохранительные органы и в то, что, как только они рассмотрят дело, они придут к выводу, что его нужно закрывать", - заявил мэр, пообещав уже завтра вернуться на рабочее место в муниципалитет.