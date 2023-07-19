



Мэр Одессы: одна из самых ужасных ночей за всю войну

Ночь 19 июля стала для жителей Одессы и области одной из самых ужасных за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.



"Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу разными типами ракет и "шахедами". Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим, среди которых 9-летний мальчик, оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал мэр Одессы на своей странице в соцсети Facebook.







Отметим, что вследствие атаки РФ по меньшей мере 12 мирных жителей Одесской области, в том числе 9-летний ребенок, и один житель Херсона пострадали во время атаки ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, выпущенных российскими оккупантами в ночь на среду.



На странице Оперативного командования "Юг" в Facebook сообщается, что трое гражданских пострадали в Одессе вследствие ракетного удара оккупантов по городу, шесть – от взрывных волн во время сбивания ракет и беспилотников, еще трое – в других населенных пунктах Одесской области, где из-за попаданий и падения обломков начались пожары.



"В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждено несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов. В Херсоне враг попал "Шахедами" в дворец культуры и изуродовал общежитие. Одно гражданское лицо травмировано", - говорится в сводке.



По данным ОК "Юг", силы противовоздушной обороны уничтожили 12 из 12 выпущенных по Одесской области ракет "Калибр". Также в течение ночи оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, и одновременно запустили по южным областям дроны "Shahed-136".



"Х-59 была сбита на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминал, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.



В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Идет ликвидация пожара площадью более 3 тыс кв.м.



Восемь дронов типа "Shahed-136" сбито в небе над Одесской областью, еще два над Николаевской. В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, пострадали двое гражданских лиц.



















