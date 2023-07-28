



Мэр Москвы сообщил об атаке “вражеского беспилотника”

В ночь на 28 июля в Москве предотвращена атака “вражеского беспилотника”, заявил мэр столицы России Сергей Собянин.



“Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет”, — написал он в Telegram-канале.



Минобороны РФ утверждает, что целью беспилотника были некие объекты в Подмосковье.



“Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет”, – говорится в заявлении ведомства.



Канал Shot утверждает, что беспилотник сбили в поселке Птичное в Троицком административном округе.