



Мэр Лода: это шокирующий и приводящий в бешенство инцидент



Мэр Лода Яир Равиво выступил в связи с убийством в Лоде 34-летней Манар Хаджадж и ее 14-летней дочери Хадеры.



Равиво сказал: "Мне жаль так говорить - но страна не проснулась. Я должен сказать это в лоб - люди думают, что если араб убивает араба, это нас не касается. Это должно интересовать всех нас. Это - преступление против личной безопасности всех жителей Государства Израиль. Мне просто жаль арабское население, которое в последнее время живет в условиях продолжающегося криминального терроризма, и каждый год 100 арабских граждан убивают арабы. Если бы такое количество убийств произошло в еврейском секторе - страна просто остановилась бы.

”.