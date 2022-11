Мэр Хеврона объявил вознаграждение за убийство бездомных собак

Мэр города Хеврон Тайсир Абу Снейнех объявил, что палестинцы, которые отлавливают или убивают бездомных собак, получат от муниципалитета 20 шекелей.



Абу Снейнех, осужденный за убийство шести израильтян, предложил награду за бездомных собак в районе Хеврона в качестве решения проблемы перенаселенности города бездомными собаками, сообщает Jerusalem Post.



По информации прессы, некоторые палестинцы "подчинились", и в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых жители Хеврона выходят на улицы, чтобы убивать собак.



В ответ на странную муниципальную кампанию Ассоциация защиты животных и окружающей среды в Бейт-Лехем выступила с заявлением против мэра Хеврона, призывая его "прекратить кровавую кампанию".





The mayor of Hebron offered 20 shekels to anyone who kills a dog in his city. Palestinians took to the streets, torturing and killing dozens of dogs. pic.twitter.com/VnxGvOwwqQ