



Менеджер магазина снял порноролик с школьниками в туалете молла

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии.



Как стало известно РЕН ТВ, 19 апреля в туалете торгово-развлекательного центра "Лондон Молл" мужчина снял на видео секс несовершеннолетнего парня со школьницей.



После этого он распространил данный ролик с помощью одного из популярных мессенджеров. Видео он отправил знакомым.

Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину "по горячим следам". Его доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол.