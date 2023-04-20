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Менеджер магазина снял порноролик с школьниками в туалете молла
20.04.2023 10:05 Аркадий Бочаровский

Менеджер магазина снял порноролик с школьниками в туалете молла

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии.

Как стало известно РЕН ТВ, 19 апреля в туалете торгово-развлекательного центра "Лондон Молл" мужчина снял на видео секс несовершеннолетнего парня со школьницей.

После этого он распространил данный ролик с помощью одного из популярных мессенджеров. Видео он отправил знакомым.
Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину "по горячим следам". Его доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол.

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