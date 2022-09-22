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Мексика: протестующие требуют от Израиля экстрадиции криминального авторитета
22.09.2022 12:50 Евгения Маркова

Мексика: протестующие требуют от Израиля экстрадиции криминального авторитета

В четверг протестующие разрисовали граффити посольство Израиля в Мексике, требуя, чтобы Израиль выдал бывшего главу мексиканского криминального синдиката Томаса Зерона де Лусио, который, по сообщениям израильских СМИ, был причастен к исчезновению 43 студентов в стране в 2014 году.

Группа мексиканско-израильской дружбы заявила, что "боль родителей жертв понятна, но справедливости нельзя добиться с помощью насильственных действий".

 

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