



Мексика: протестующие требуют от Израиля экстрадиции криминального авторитета

В четверг протестующие разрисовали граффити посольство Израиля в Мексике, требуя, чтобы Израиль выдал бывшего главу мексиканского криминального синдиката Томаса Зерона де Лусио, который, по сообщениям израильских СМИ, был причастен к исчезновению 43 студентов в стране в 2014 году.



Группа мексиканско-израильской дружбы заявила, что "боль родителей жертв понятна, но справедливости нельзя добиться с помощью насильственных действий".