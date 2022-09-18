



Мейрав Михаэли: не приезжайте в Тель-Авив



Министр транспорта Мейрав Михаэли выступила с заявлением в связи с образованием провала на шоссе №20 в районе молла Азриэли.



Министр сообщила, что компания Шоссе Аялон исследует дорожное полотно с целью выявить потенциальные провалы.



Михаэли призвала всех, кто имеет возможность воздержаться от приезда в Тель-Авив на частной машине не приезжать в город из опасения того, что из-за ремонтных дорог на шоссе Аялон могут образовываться гигантские пробки.



Шоссе Аялон было закрыто на протяжении ночи для движения транспорта в южном направлении.

