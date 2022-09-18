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Мейрав Михаэли: не приезжайте в Тель-Авив
18.09.2022 06:43 Аркадий Бочаровский

Мейрав Михаэли: не приезжайте в Тель-Авив


Министр транспорта Мейрав Михаэли выступила с заявлением в связи с образованием провала на шоссе №20 в районе молла Азриэли.

Министр сообщила, что компания Шоссе Аялон исследует дорожное полотно с целью выявить потенциальные провалы.

Михаэли призвала всех, кто имеет возможность воздержаться от приезда в Тель-Авив на частной машине не приезжать в город из опасения того, что из-за ремонтных дорог на шоссе Аялон могут образовываться гигантские пробки.

Шоссе Аялон было закрыто на протяжении ночи для движения транспорта в южном направлении.
 

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