



Медсестра-убийца младенцев, коллекционировала сувениры на память о своих жертвах

Великобританская серийная убийца детей Люси Летби собрала целый тайник сувениров от своих жертв. Среди них были реанимационные записки, благодарственные открытки и результаты анализа крови.



Убийца младенцев Люси Летби хранила у себя дома отвратительную "коллекцию" сувениров, связанных с ее жертвами. Многие из этих предметов были найдены, когда полиция арестовала Летби в ее доме в Честере, в результате чего она была осуждена за убийство семи младенцев в неонатальном отделении своей больницы.



В телефоне Летби было найдено изображение благодарственной открытки от родителей одного из близнецов, убитого Летби с помощью инъекции инсулина. Также была обнаружена фотография открытки с соболезнованиями, которую Летби отправила родителям одной из своих жертв, убитой ею в октябре 2015 года. Был найден 21 больничный лист передачи, касающийся 13 детей, которых Летби убила или травмировала. Записи о реанимации были найдены под ее кроватью в “коробке с розами”.



Королевский прокурор оспорил утверждения Летби о том, что листы передачи и документы “ничего для нее не значат”, и что они были у нее только потому, что она "собирает бумажки". Прокурор предполагает, что она использовала их в качестве "шпаргалок", чтобы иметь возможность следить за семьями жертв в социальных сетях после их смерти.



Установлено, что Летби регулярно искала семьи жертв. Она признала, что за один год провела 2380 поисков. Летби утверждала, что “делала это из любопытства", отрицая, что получала от этого удовольствие.