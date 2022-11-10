



Медсестра отрезала ногу умирающему, чтобы сделать таксидермическую модель

38-летняя Мэри К. Браун, медсестра хосписа из Висконсина, обвиняется в совершении двух уголовных преступлений за ампутацию ноги своего пациента без его согласия, как сообщает канал WQOW. В частности, Браун предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и увечий.



В служебные обязанности медицинской сестры входил уход за пострадавшими в Центре здоровья и реабилитации Спринг-Вэлли. У ее пациента было сильное обморожение обеих ног, с которым он и попал в центр.



Несколько свидетелей сообщили полиции, что 27 мая 2022 года подозреваемая отрезала больному правую ногу, которая была “некротизированной и удерживалась только кожей и парой сухожилий”. Сама Браун призналась, что у нее не было предписания врача или разрешения на выполнение ампутации, пациент согласия на операцию тоже не давал.



Медсестра хосписа утверждала, что ампутировала ногу, чтобы пациенту было удобнее. Но ее коллега сообщила полиции, что у родственников Браун есть таксидермический магазин, и обвиняемая планировала забальзамировать ногу и вывесить на ней табличку с надписью: “Наденьте сапоги, дети.” Пострадавший заявил, что во время ампутации он все чувствовал, и ему было очень больно.



Согласно законодательству, Браун может грозить до 92 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 200 000 долларов. Она предстанет перед судом 6 декабря 2022 года.