



Медики в Японии отказались принять раненого и вернули его на место аварии

Скорая помощь в японском городе Амагасаки вернула пострадавшего мотоциклиста на место аварии, после того как больница отказалась его принять, потому что у него оказался положительный тест на коронавирус.



Об этом сообщает Japan Today.



Авария произошла 5 августа. 21-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем.



Когда на место прибыли медики из пожарной части Нака, мотоциклист пожаловался на травму ноги и признаки лихорадки. В больнице, куда везли раненого, заявили, что примут его при условии, что он не болеет коронавирусом. По пути в больницу парню сделали тест, и он оказался положительным. Пострадавшему отказали в приеме в больницу.



По словам медиков, состояние молодого человека было стабильное, поэтому с его согласия его доставили обратно на место происшествия.



Утром 6 августа он начал жаловаться на боли в шее и спине. На этот раз скорая помощь увезла его в другую больницу, где ему диагностировали перелом ноги.