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Медики объявляют забастовку на понедельник
19.01.2023 20:08 Алина Груднева

Медики объявляют забастовку на понедельник

Израильская медицинская ассоциация по итогам совещания решила объявить всеобщую забастовку в системе здравоохранения на ближайший понедельник.

Такое решение было принято на фоне участившихся случаев насилия в отношении медицинского персонала.

Все больницы и поликлиники будут работать в понедельник в ограниченном режиме. 

"Насилие в системе здравоохранения уже давно стало эпидемией, и красные линии пересекаются почти ежедневно. В понедельник врачи скажут "нет" насилию и беззаконию", — сообщает председатель ассоциации профессор Сион Хагай.

Накануне была проведена трехчасовая забастовка в больнице "Сорока" из-за инцидента, произошедшего во вторник, когда легкие ранения получил врач. На него напали родители ребенка. Их арестовали. Еще один случай произошел сегодня в Рамле, после чего было созвано экстренное совещание относительно забастовки.

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