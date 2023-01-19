



Медики объявляют забастовку на понедельник

Израильская медицинская ассоциация по итогам совещания решила объявить всеобщую забастовку в системе здравоохранения на ближайший понедельник.



Такое решение было принято на фоне участившихся случаев насилия в отношении медицинского персонала.



Все больницы и поликлиники будут работать в понедельник в ограниченном режиме.



"Насилие в системе здравоохранения уже давно стало эпидемией, и красные линии пересекаются почти ежедневно. В понедельник врачи скажут "нет" насилию и беззаконию", — сообщает председатель ассоциации профессор Сион Хагай.



Накануне была проведена трехчасовая забастовка в больнице "Сорока" из-за инцидента, произошедшего во вторник, когда легкие ранения получил врач. На него напали родители ребенка. Их арестовали. Еще один случай произошел сегодня в Рамле, после чего было созвано экстренное совещание относительно забастовки.