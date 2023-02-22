



"Медицина бессильна". Комментарий врача о состоянии Костомарова



Что происходит с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым? Почему проблемы нарастают, как снежный ком: стоит врачам купировать одно, как тут же проявляется другое.



«В данной ситуации все сразу пошло не так. Ампутация стала началом конца. У него почему-то произошла дезрегуляция. В норме наш организм регулируется мозгом и подсознанием: как дышать, как выделять, какие процессы в том или ином случае проводить. Но в данной ситуации что-то пошло не так, произошел тотальный сбой. В норме у молодого здорового человека не бывает такой реакции на ОРВИ. Здесь же произошел полный отказ всех систем», — говорит Woman.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.



«Это говорит о том, что у человека на всех уровнях отказала иммунная система. А медицина — это просто костыли, мы не можем дать человеку жизнь за него. Если организм борется, то ему помогают. Если человек отказался бороться — все действия бессильны. Возможен только временный результат. В этом случае организм не заинтересован в жизни. Он повалился по всем фронтам», — говорит врач.



В настоящий момент сепсис разрушает весь организм, нарушена вся микроциркуляция, постепенно отмирает мозг.

«На местах везде, где отмирают клетки, возникает некроз, он инфицируется. Поражаются самые мелкие сосуды, а они в мозге, почках, печени и конечностях. Но если почки и печень можно подключить к аппаратуре, промывать и поддерживать давление, то с конечностями и мозгом тяжело сделать такое же. К сожалению, сейчас происходит естественный процесс. Организм умирает потихоньку, но врачи не позволяют сделать.

Никаких препаратов нет чтобы включить защиту нет. Это к богу. Медицина не может остановить старение, так же как не может запустить иммунитет», — заключила врач.