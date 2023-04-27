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Медбрат из больницы Барзилай арестован за тайную съемку женщин
27.04.2023 16:23 Алина Груднева

Медбрат из больницы Барзилай арестован за тайную съемку женщин

Полиция задержала медбрата из больницы Барзилай по подозрению в тайной съемке женщин.

По версии следствия, 31-летний житель Ашкелона установил скрытые камеры.

Задержание было проведено после того, как в полицию поступило сообщение из больницы о скрытой видеокамере, обнаруженной в раздевалках и санузлах для медперсонала.

Сегодня он предстал перед окружным судом в Ашкелоне. По итогам заседания было решено отпустить его под домашний арест.

 

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