



Медбрат из больницы Барзилай арестован за тайную съемку женщин

Полиция задержала медбрата из больницы Барзилай по подозрению в тайной съемке женщин.



По версии следствия, 31-летний житель Ашкелона установил скрытые камеры.



Задержание было проведено после того, как в полицию поступило сообщение из больницы о скрытой видеокамере, обнаруженной в раздевалках и санузлах для медперсонала.



Сегодня он предстал перед окружным судом в Ашкелоне. По итогам заседания было решено отпустить его под домашний арест.



