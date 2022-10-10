



Мечи наголо: в Хайфе мужчина вонзил меч в спину соседа

9 октября в Хайфе задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство своего 39-летнего соседа.



Нападавший вонзил ему в спину большой меч. Потерпевший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемого задержали.



Следствие установило, что у мужчин завязался конфликт на улице, в какой-то момент нападавший схватился за меч и нанес удар.



Подозреваемый будет доставлен в суд. Полиция намерена просить продления срока его содержания под стражей.