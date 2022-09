Мать спасла 15-месячного сына, сражаясь с тигром голыми руками

Арчана Чоудхари была со своим сыном Равираджа в поле, когда тигр, предположительно пришедший из близлежащего заповедника в Мадхья-Прадеше, вышел из зарослей и напал на ребенка.



The Times of India сообщила, что тигр схватил зубами голову ребенка и пытался утащить его, но мать бросилась на хищника и стала отбиваться. Ее крики о помощи услышали другие жители деревни, которым удалось палками отогнать дикое животное.



У женщины оказалось проколото легкое, также по всему телу рваные раны от зубов и когтей. Ее сын получил ранение головы. Врач сообщил изданию, что оба находятся на лечении в отделении интенсивной терапии и получают инъекции против бешенства.



По сообщению Times of India, ведутся поиски тигра, чтобы оттеснить его на территорию заповедника.