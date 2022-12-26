



Мать сошла с ума и убила трех детей

37-летняя женщина из Ееатеринбурга убила своих детей: пятимесячную дочь и сыновей 10 и 15 лет. О случившемся она написала в СМС родственникам, а также написала записку, в которой рассказала, что в них вселились бесы.



— В ходе осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершённого преступления и назначения по ним экспертиз. Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, — сообщили в пресс-службе СКР региона.



Екатеринбурженка Анастасия Петрова, убившая троих детей — полугодовалую дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет — рассказала полиции, зачем совершила преступление. Она попыталась оправдаться тем, что у нее серьезная болезнь.



— Я, Анастасия Петрова, убила своих детей, потому что серьезно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжелое время, — говорится в записке.



По данным источника Е1.RU, женщина тронулась умом на религиозной почве. В ее квартире нашли множество икон и предметов культа.

Анастасия оставила две посмертные записки: для своего мужа и для родственников. По ее мнению, в детей вселились бесы, а она спасла их от страшной участи. Когда 37-летняя женщина разослала записки родственникам, те сразу вызвали полицию, но было уже поздно.