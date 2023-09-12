



Мать сбежавшего из тюрьмы иранского шпиона: он неуравновешенный

Мать сбежавшего из тюрьмы в Великобритании бывшего военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана, назвала его психически неуравновешенным.



Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.



По словам женщины, проблемы с психикой у него начались еще в подростковом возрасте. Он проходил обследование в клинике. Когда он пошел в армию, мать посоветовала ему обратиться за помощью.



"Я посоветовала ему обратиться к армейскому врачу за помощью, но я не думаю, что он послушал. Когда его арестовали, он смеялся и подмигивал, это ненормально. Он живет не в реальности, а в своих фантазиях", - считает женщина.



Напомним, Даниэл Абед Халифе сбежал из тюрьмы в Лондоне, спрятавшись под днищем автомобиля. Через четыре дня после активных поисков полиция его все же нашла и вернула под стражу.