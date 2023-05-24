



Мать разбившейся в Парке Джанана девочки: где были 25 учителей?

13-летняя Сахар Алуш из Восточного Иерусалима получила тяжелые травмы вчера (во вторник), упав со скалодрома с высоты около 10 метров в парке Джанана в Кирьят-Анавим, где она находилась в рамках школьного мероприятия.



Мать девочки, Эмма Сахар обвинила учителей в том, что они не присмотрели за ее дочерью, а парк - в том, что в нем не поставили охранника. В интервью радиостанции Ynet сегодня утром она сказала: "Там было 25 учителей, где они были? Во всех таких местах кто-то стоит и охраняет, я никогда не видела места без этого".



"Некоторые учителя говорят, что она вышла одна, некоторые говорят, что она поднялась и не удержалась и плохо закрепилась канатом", - говорит Сахар Алош, мать Сахар. "Как девочка упала с каната? Где были 25 учителей, которые там были? Там было 100 девочек, где они были?".



О парке, который не поставил ответственного у стены, Алуш сказал: "Даже на играх, везде, где есть дети, кто-то стоит и охраняет. В бассейне, в больнице, везде у дверей кто-то стоит и охраняет. Я никогда не видела места, где бы этого не было".



Что касается состояния ее дочери после падения и тяжелых травм, она сказала: "Врачи говорят, что она пыталась встать и открыть глаза, но ей не разрешили, потому что у нее много переломов. У нее было кровотечение из мозга, но оно остановилось. У нее сломаны руки, ноги".