



Мать-одиночка пытается продать почку в попытке преодолеть бедность

Кэти Соршер Смит, мать-одиночка двоих детей, работающая полный рабочий день и оказавшаяся в тяжелом финансовом положении, написала в своем аккаунте на LinkedIn, что продает свою почку и ищет того, кто заинтересован в покупке.



В интервью на 103FM, женщина подробно рассказала о том, как она оказалась в своей нынешней и сложной ситуации.

“Я мать-одиночка, которая хочет достойно зарабатывать в этой стране. Я действительно задыхаюсь и не знаю, что делать. Я знаю, это звучит шокирующе, но в такой ситуации находятся и другие матери-одиночи в стране", – сказала она.



Также она рассказала, как оказалась в своем нынешнем финансовом положении: “Это текущие расходы, школа, арендная плата, которые сильно выросли. Несколько дней назад они были подняты на тысячу шекелей. У меня нет средств ни для чего другого. Можно справляться, урезать, но перестать жить нельзя. Я хочу достойно зарабатывать и не боюсь тяжелой работы, но этого недостаточно".



“У меня есть степень Техниона в области ландшафтной архитектуры, но когда я закончила учебу, началась вторая интифада, и работы не было. Сейчас я работаю в СМИ, в частности, в цифровом маркетинге. Я пеку торты, делаю все, что могу, и этого все еще недостаточно”, – с болью поделилась бедная женщина.



“Продавать почку незаконно, но это не только моя идея. Если бы вы знали, сколько реакций с комментариями: “Это именно то, о чем я думаю” я получила!”



В конце интервью Кэти представила свой бизнес по выпечке тортов. Из-за ее поста в LinkedIn у нее появилось множество запросов.



"Сейчас столько запросов по почте. Меня это очень обнадеживает и радует”, – поделилась женщина. “Я представляю целое сообщество людей, для которых одна зарплата – это все, что у них есть. Это просто невыносимая ситуация. Мы маленькая община из десятков тысяч человек, нам некуда обратиться”.