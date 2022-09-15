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Мать обвиненная в изнасиловании дочери упала в обморок в суде Хайфы
15.09.2022 11:06 Аркадий Бочаровский

Мать обвиненная в изнасиловании дочери упала в обморок в суде Хайфы


62-летняя мать, обвиняемая в изнасилованиях собственной дочери, упала в обморок в окружном суде Хайфы.

Матери была оказана помощь на месте.

61-летний отец обвиняется в том, что когда ныне 36-летняя дочь достигла возраста 17 лет он начал ее насиловать. Это продолжалось до тех пор, пока ей исполнилось 30. за этот период дочь дважды беременела от отца. Один раз у нее случился выкидыш, второй раз родился ребенок, умерший через несколько месяцев от тяжелых генетических заболеваний.

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