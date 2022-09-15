



Мать обвиненная в изнасиловании дочери упала в обморок в суде Хайфы



62-летняя мать, обвиняемая в изнасилованиях собственной дочери, упала в обморок в окружном суде Хайфы.



Матери была оказана помощь на месте.



61-летний отец обвиняется в том, что когда ныне 36-летняя дочь достигла возраста 17 лет он начал ее насиловать. Это продолжалось до тех пор, пока ей исполнилось 30. за этот период дочь дважды беременела от отца. Один раз у нее случился выкидыш, второй раз родился ребенок, умерший через несколько месяцев от тяжелых генетических заболеваний.