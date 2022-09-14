



Мать из Холона: "Арабские воспитатели должны пройти проверку"

Во вторник родители блокировали вход в детский сад сети Наамат в городе Холон после того, как узнали, что там взяли на работу арабских воспитательниц.



Зохар Мордан, мать одного из ребят в детском саду, рассказала Galei Israel Radio версию родителей. По ее словам, центр не проинформировал родителей о своем решении нанять арабских помощников.



"Там не было никакой прозрачности, нас никто не информировал. Мы были потрясены, узнав, что уже днем ​​ранее они были с нашими детьми целый день, и никто нас не информировал", - заявила она.



По словам женщины, арабские воспитатели "не знают языка". Также мать отвергла утверждения о том, что позиция родителей проистекает из расизма.



"Мы не против сосуществования. В прошлом году в этом детском саду была замечательная арабская воспитательница, которую мы любили. Каждый праздник мы дарили ей подарки", - рассказала мать.



Зохар Мордан подчеркнула: "Наши требования - прежде всего, чтобы помощники знали иврит, чтобы они прошли проверку. Я не обвиняю их в том, что они террористы, но им нужна проверка".