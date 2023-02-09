



Мать и ребенок серьезно пострадали при пожаре в жилом доме в Беэр-Шеве

30-летняя мать и ее 1,5-летний сын серьезно пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Беэр-Шеве в среду вечером.



Еще шесть жильцов дома, в том числе еще один ребенок, были доставлены в близлежащий медицинский центр "Сорока" для лечения с травмами легкой и средней степени тяжести.



Служба скоройпомощи "Маген Давид Адом" сообщила, что мать и ее сын надышались дымом. Ребенок находится в сознании, а женщина госпитализирована в отделении интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственного дыхания.



Пожар начался в четырехэтажном здании на улице Дов Йосеф в Беэр-Шеве. Всех жителей здания удалось эвакуировать. Что стало причиной возгорания выясняет специальная следственно-оперативная группа.

