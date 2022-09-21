



Массовые протесты в Иране: силовики открыли огонь на поражение

В Иране продолжаются массовые протесты, во время которых демонстранты начали движение к резиденции аятоллы Хаменеи, а силовики открыли огонь и уже убили как минимум одну женщину. Об этом 20 сентября сообщают местные источники.



Во вторник протесты продолжились в столице страны Тегеране, а также в ряде других городов – Реште, Тебризе, Урмии, Мешеде, Негеде, Кремане и не только. Во всех этих городах протестующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а в некоторых из них начались настоящие уличные бои.

Protests began in #Iran after the death of the 22nd Kurdish maiden Mahsi Amina. Vaughn died three days after she was arrested by the morality police for violating the law on wearing a hijab. #IranProtests #IranianWomenLivesMatter pic.twitter.com/koxRhLJjbV — Jane (@JaneDiaries911) September 20, 2022

В Тегеране протестующие двинулись к резиденции аятоллы. В итоге иранские силовики снова открыли огонь по людям. На данный момент сообщается о смерти как минимум одной женщины. Также в сети появились видео, на которых видна окровавленная 10-летняя девочка, однако это могут быть записи вчерашних событий.В ряде городов протестующие в ходе уличных столкновений оттеснили правоохранителей. Столкновения на улицах продолжаются во многих регионах Ирана.Причиной таких протестов стала смерть 22-летней студентки Махсы Амини. Ее задержала за неправильное ношение хиджаба полиция нравов. Через три дня после задержания девушка скончалась.Количество пострадавших и убитых в результате сегодняшних протестов станет известно не сразу, так как об этом сообщают только местные правозащитные группы. Так, в понедельник по данным правозащитной группы Hengaw были убиты двое и ранены не менее 38 протестующих.