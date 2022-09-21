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Массовые протесты в Иране: силовики открыли огонь на поражение
21.09.2022 05:32 Евгения Маркова

Массовые протесты в Иране: силовики открыли огонь на поражение

В Иране продолжаются массовые протесты, во время которых демонстранты начали движение к резиденции аятоллы Хаменеи, а силовики открыли огонь и уже убили как минимум одну женщину. Об этом 20 сентября сообщают местные источники.

Во вторник протесты продолжились в столице страны Тегеране, а также в ряде других городов – Реште, Тебризе, Урмии, Мешеде, Негеде, Кремане и не только. Во всех этих городах протестующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а в некоторых из них начались настоящие уличные бои.


В Тегеране протестующие двинулись к резиденции аятоллы. В итоге иранские силовики снова открыли огонь по людям. На данный момент сообщается о смерти как минимум одной женщины. Также в сети появились видео, на которых видна окровавленная 10-летняя девочка, однако это могут быть записи вчерашних событий.

В ряде городов протестующие в ходе уличных столкновений оттеснили правоохранителей. Столкновения на улицах продолжаются во многих регионах Ирана.

Причиной таких протестов стала смерть 22-летней студентки Махсы Амини. Ее задержала за неправильное ношение хиджаба полиция нравов. Через три дня после задержания девушка скончалась.

Количество пострадавших и убитых в результате сегодняшних протестов станет известно не сразу, так как об этом сообщают только местные правозащитные группы. Так, в понедельник по данным правозащитной группы Hengaw были убиты двое и ранены не менее 38 протестующих.

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