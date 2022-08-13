



Массовые беспорядки в ЮАР: часть подозреваемых отпустили под залог

Южноафриканский суд освободил под залог 22 человека, обвиняемых в подстрекательстве к массовым беспорядкам, которые произошли в ЮАР в прошлом году.



Обвинения были связаны с насилием и мародерством, которые происходили на улицах Квазулу-Натала в июле 2021 года. Тогда сотни человек погибли в результате беспорядков, вспыхнувших после того, как бывший президент ЮАР Джейкоб Зума был отправлен за решетку.



Как сообщает ВВС, залог был установлен в размере чуть более 180 долларов для подозреваемых, которых обвиняли в заговоре с целью совершения публичного насилия, подстрекательстве к публичному насилию и поджогам.



