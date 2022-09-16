



Массовое захоронение в Изюме - среди жертв ДЕТИ

Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа!



450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток похоронили в лесополосе. Сегодня правоохранители приступили к эксгумации. Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером.



Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети.



Сейчас на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебномедицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах.





