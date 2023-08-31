



Массовая задержка рейсов в аэропортах Москвы

По меньшей мере 36 рейсов задержаны и четыре отменены в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.



Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».



Во Внуково 11 рейсов задержано и три отменено. В Домодедово отменён также один рейс, задержано 17.



В Шереметьево задержано восемь рейсов.



По уточненной информации, число задержанных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево составило 55.