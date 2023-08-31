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Массовая задержка рейсов в аэропортах Москвы
31.08.2023 07:46 Аркадий Бочаровский

Массовая задержка рейсов в аэропортах Москвы

По меньшей мере 36 рейсов задержаны и четыре отменены в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково 11 рейсов задержано и три отменено. В Домодедово отменён также один рейс, задержано 17.

В Шереметьево задержано восемь рейсов.

По уточненной информации, число задержанных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево составило 55.

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