



Массовая стрельба в Черногории: в стране объявлен трехдневный траур

Правительство Черногории объявило о трехдневном национальном трауре по жертвам массовой стрельбы в Цетине, где погибли 11 человек и были ранены еще 6.



Об этом сообщает "Радио Свобода".



Общенациональный траур продлится до 15 августа.



Напомним, что в пятницу, 12 августа, мужчина устроил массовую стрельбу по людям. Его мотивы все еще неясны. По данным полиции, подозреваемый В.Б. сначала выстрелил из охотничьего ружья в семью, которая арендовала у него жилье. После этого он вышел на улицу и начал беспорядочную стрельбу по прохожим.