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Массовая стрельба в Черногории: в стране объявлен трехдневный траур
13.08.2022 19:35 Ольга Белозерова

Массовая стрельба в Черногории: в стране объявлен трехдневный траур

Правительство Черногории объявило о трехдневном национальном трауре по жертвам массовой стрельбы в Цетине, где погибли 11 человек и были ранены еще 6. 

Об этом сообщает "Радио Свобода"

Общенациональный траур продлится до 15 августа. 

Напомним, что в пятницу, 12 августа, мужчина устроил массовую стрельбу по людям. Его мотивы все еще неясны. По данным полиции, подозреваемый В.Б. сначала выстрелил из охотничьего ружья в семью, которая арендовала у него жилье. После этого он вышел на улицу и начал беспорядочную стрельбу по прохожим.

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