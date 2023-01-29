



Массовая стрельба и авария в Балтиморе: среди раненых - дети

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате массовой стрельбы и аварии в Балтиморе.



Как сообщает ABC News, инцидент произошел, когда женщина ехала на своей машине и попала в аварию после выстрела.



Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила двух взрослых мужчин, взрослую женщину и 2-летнего мальчика, которые имели "явные огнестрельные ранения".



Пострадавших увезли в больницу, где медики констатировали смерть одного из мужчин. Взрослые - мужчина и женщина - находятся в критическом состоянии. Состояние 2-летнего ребенка оценивается как стабильное.



По данным полиции, еще один пострадавший, 6-летний мальчик, пострадал в автокатастрофе после стрельбы.



В ходе оперативных действий был задержан мужчина. Полиция выясняет, является ли он жертвой или причастен ко стрельбе.