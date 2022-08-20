



Массовая гибель рыбы: в реке Одер обнаружены пестициды

Немецкая лаборатория выявила чрезмерное количество пестицидов в водах реки Одер. Открытие было сделано в тот период, когда власти Польши и Германии пытаются найти причину массовой гибели рыбы в реке.



Об этом сообщает издание Global Echo.



Пробы, взятые в период с 7 по 9 августа во Франкфурте-на-Одере, показали высокую концентрацию пестицида, который содержит активный ингредиент 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.



Действующее вещество используется, например, для борьбы с сорняками.



В министерстве окружающей среды Бранденбурга полагают, что гибель рыбы могла произойти по нескольким причинам, однако, чрезмерная концентрация пестицида тоже оказала влияние на животных.