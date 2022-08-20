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Массовая гибель рыбы: в реке Одер обнаружены пестициды
20.08.2022 17:44 Ольга Белозерова

Массовая гибель рыбы: в реке Одер обнаружены пестициды

Немецкая лаборатория выявила чрезмерное количество пестицидов в водах реки Одер. Открытие было сделано в тот период, когда власти Польши и Германии пытаются найти причину массовой гибели рыбы в реке. 

Об этом сообщает издание Global Echo.

Пробы, взятые в период с 7 по 9 августа во Франкфурте-на-Одере, показали высокую концентрацию пестицида, который содержит активный ингредиент 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. 

Действующее вещество используется, например, для борьбы с сорняками.

В министерстве окружающей среды Бранденбурга полагают, что гибель рыбы могла произойти по нескольким причинам, однако, чрезмерная концентрация пестицида тоже оказала влияние на животных. 

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