



Массовая драка в отеле Хургады вспыхнула из-за подачи туристам ослиного мяса

Причину массовой потасовки в отеле Хургады раскрыли египетские СМИ. В СМИ появились заявления, что потасовка в Хургаде вспыхнула из-за подачи туристам ослиного мяса в ресторане отеля.



Советник по СМИ мухафазы Красного моря Мухаммад Махлуф заявил, что губернатор Красного моря генерал-майор Амр Ханафи распорядился о скорейшем формировании комитета во главе с ветеринарной комиссией и офисом Министерства туризма, чтобы осмотреть мясо. Однако, факт “ослиного мяса” в публикации Sky News Arabia местные власти отрицают.



Видеоролик с курортной гостиницы в Хургаде, снявший фрагмент жестокой массовой драки отдыхающих там туристов, появился 5 июля. Постояльцы бились на кулаках и бросали друг в друга стулья, в результате чего был разгромлен гостиничный ресторан и несколько человек получили травмы.



Другие посетители ресторана, ставшие невольными свидетелями разборки, кричали, прятались или в панике выбегали из заведения. Сначала сотрудники пытались разнять разгоряченных гостей, однако те оказались слишком агрессивными и “не слышали никого”. При этом в видео “слышны крики на русском языке”.

Уточнялось, что больше всего пострадали не сами участники драки, хотя и у них были травмы, а заведение общепита – разбиты стеклянные фасады, испорченная мебель и посуда. При этом “горячие гости” отделались незначительными травмами. Сотрудникам ресторана тоже досталось – у многих из них повреждения легкой степени тяжести.Однако, администрация не вызвала полицию, конфликт был урегулирован примирением сторон.