



Массовая драка в Дальят-аль-Кармель: новые подробности

Полиция начала расследование массовой драки в Дальят-аль-Кармель.



Напомним, в результате потасовки пострадали шестеро человек.



По версии следствия, драка произошла между местными и жителями Тайбе.



Это случилось через несколько дней после убийства охранника мэра Тайбе, который был друзом.



Жители Дальят-аль-Кармель рассказали правоохранителям, что несколько жителей Тайбе прибыли с оружием рано утром, после того как поняли, что друзы хотят отомстить за убийство охранника.

