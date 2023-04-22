Новости » Происшествия
Массовая драка в Дальят-аль-Кармель: новые подробности
22.04.2023 13:41 Алина Груднева

Массовая драка в Дальят-аль-Кармель: новые подробности

Полиция начала расследование массовой драки в Дальят-аль-Кармель.

Напомним, в результате потасовки пострадали шестеро человек.

По версии следствия, драка произошла между местными и жителями Тайбе.

Это случилось через несколько дней после убийства охранника мэра Тайбе, который был друзом.

Жители Дальят-аль-Кармель рассказали правоохранителям, что несколько жителей Тайбе прибыли с оружием рано утром, после того как поняли, что друзы хотят отомстить за убийство охранника.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы