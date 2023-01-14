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Массированный обстрел Украины затронул Молдову
14.01.2023 17:11 Алина Груднева

Массированный обстрел Украины затронул Молдову

Массированный обстрел россиянами практически всей территории Украины, совершенный 14 января, затронул и Молдову.

Соответствующее сообщение распространило министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, на территорию Молдовы упали обломки ракет. По предварительным данным, это произошло на севере республики. 

На месте падения обломков работают экстренные службы. Ранее, во время массированного обстрела украинские паблики сообщали, что над Молдовой в сторону Одессы летели ракеты.

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