



Массированная атака: РФ забрасывает Украину ракетами и дронами (обновл. в 07:00)

Практически с 00:00 продолжается масштабная воздушная тревога. В ночь на 9 марта и утром армия РФ осуществила массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов раздались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком, Винницкой и других населенных пунктах. По состоянию на 07:00 по всей стране, кроме западных регионов, объявлена воздушная тревога.



В связи с ракетной атакой обесточены некоторые участки железной дороги, из-за чего задерживается ряд поездов, сообщили в "Укрзализныце". В Киеве и регионах страны применены превентивные экстренные отключения электроэнергии.



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