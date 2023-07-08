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Масштабный пожар в Самарии угрожает одному из поселений
08.07.2023 12:15 Алина Груднева

Масштабный пожар в Самарии угрожает одному из поселений

Днем, 8 июля, в Самарии вспыхнул на открытой местности масштабный пожар, который распространяется сразу по нескольким направлениям в направлении одного из поселений.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

В настоящее время они пытаются сдержать распространение огня. Из-за ветра он распространяется на те участки, куда не могут проехать пожарные машины.

"Проведя оценку ситуации, я разделил участки и распределил задачи. Группы ведут наземные действия по тушению пожаров в сложных условиях из-за рельефа местности", - сообщает начальник смены.
 

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