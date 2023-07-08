Масштабный пожар в Самарии угрожает одному из поселений
Днем, 8 июля, в Самарии вспыхнул на открытой местности масштабный пожар, который распространяется сразу по нескольким направлениям в направлении одного из поселений.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.
В настоящее время они пытаются сдержать распространение огня. Из-за ветра он распространяется на те участки, куда не могут проехать пожарные машины.
"Проведя оценку ситуации, я разделил участки и распределил задачи. Группы ведут наземные действия по тушению пожаров в сложных условиях из-за рельефа местности", - сообщает начальник смены.
צוותים של לוחמי אש ומתנדבים פועלים בשעה זו לכיבוי שריפה סמוך ליישוב סלעית שבשומרון@carmeldangor— כאן חדשות (@kann_news) July 8, 2023
צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה מחוז יו"ש pic.twitter.com/uvVF2Bj2Ui