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Масштабный пожар в Подмосковье: горит промзона
01.08.2023 14:29 Ирина Демьянова

Масштабный пожар в Подмосковье: горит промзона

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 1 августа, вблизи Москвы. Огонь охватил промышленную зону, сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Пожар вспыхнул в городе Люберцы в Подмосковье. Российские СМИ пишут, что огонь вспыхнул в районе Котельников в промзоне, где в основном находятся автосервисы. На месте работают экстренные службы.

Позже Telegram-каналы сообщили, что, по предварительным данным, возгорание возникло на территории компании "Артстрой". Она занимается производством и продажей строительных материалов.

На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно мощный, поскольку над городом поднимают клубы черного дыма.
 

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