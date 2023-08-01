



Масштабный пожар в Подмосковье: горит промзона

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 1 августа, вблизи Москвы. Огонь охватил промышленную зону, сообщает российский Telegram-канал SHOT.



Пожар вспыхнул в городе Люберцы в Подмосковье. Российские СМИ пишут, что огонь вспыхнул в районе Котельников в промзоне, где в основном находятся автосервисы. На месте работают экстренные службы.



Позже Telegram-каналы сообщили, что, по предварительным данным, возгорание возникло на территории компании "Артстрой". Она занимается производством и продажей строительных материалов.



На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно мощный, поскольку над городом поднимают клубы черного дыма.

