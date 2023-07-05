



Масштабный пожар в Петербурге: над городом клубы черного едкого дыма – видео

В среду, 5 июля, в Фрунзенском районе российского города Санкт-Петербурга загорелся склад с автомобильными шинами. Пожар охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Вредный дым от жженой резины, пластика и смазки окутывает жилые кварталы российского города.



Об этом сообщает местный Telegram-канал "Фонтанка".



После того, как всего за час площадь возгорания увеличилась более чем в 8 раз, пожару был предоставлен повышенный уровень сложности №2. Как оказалось, кроме крышек горят также емкости из-под смазки и другие отходы.



"Чего там только нет" – пишет МЧС РФ.



На месте работает передвижная лаборатория, измеряющая концентрацию вредных веществ в воздухе. Как сообщили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.



Из-за проблем с водоснабжением к месту ЧП направили пожарный поезд. Также над местом пожара кружит пожарный вертолет.



Информации о пострадавших пока нет.

