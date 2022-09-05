



Масштабный пожар в Калифорнии: двое погибших

На северо-западе Калифорнии вспыхнул масштабный пожар, в результате которого минимум два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает АР.

По словам шерифа округа Сискию Джеремаи ЛаРю, около 1000 человек были эвакуированы из своих домов.

Пожар вспыхнул еще в пятницу, уничтожив около 17 квадратных километров леса.



Кроме того, одна женщина погибла в результате наводнения в Индиане, а в нескольких частях штата Джорджия из-за наводнения объявлено чрезвычайное положение.