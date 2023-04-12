



Масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе в США: объявлена эвакуация

В американском городе Ричмонд на востоке штата Индиана произошел пожар на заводе по переработке мусора. Из-за токсического дыма власти города были вынуждены объявить об эвакуации около 2000 человек. Ожидается, что пожар будет продолжаться еще несколько дней, сообщает CNN.



Отмечается, что на заводе, где разгорелся пожар, была пластмасса, от горения которой и выделяется токсичный дым.



"Существует множество различных химических веществ, которые выделяет пластик, когда он горит, и это вызывает беспокойство", - заявил маршал пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс в комментарии для телевидения.



Он добавил, что пожар, вероятно, продлится еще несколько дней, поэтому было принято решение об эвакуации.



Приказ об эвакуации затронул около 2000 человек. Официальные лица заявили, что ожидают тестирования мониторинга воздуха и результатов, чтобы определиться, сколько времени будет действовать решение.



Жителей, нашедших на своих дворах обломки от пожара, попросили не трогать их, ведь обломки могут быть токсичными.



Из-за масштабного пожара также были отменены занятия в учебных заведениях.



По словам Брауна, у пожарных возникли проблемы с доступом к объекту: кучи пластика блокировали подъездные пути.



"Это создает серьезную проблему, поскольку у нас есть доступ только к одной стороне здания", — добавил он.



Пламя распространилось на несколько построек на месте, но экипажам удалось остановить распространение огня до того, как он опрокинулся на жилые районы.



