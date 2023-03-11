



Масштабный пожар на ферме Бен Барака: причинен миллионный ущерб

Сегодня ночью загорелся сеновал на ферме, принадлежащей депутату Кнессета Рама Бен Барака от партии "Еш Атид", в мошаве Сдот Нахалель в Изреельской долине.



Пожар вспыхнул около 2:00 ночи. Огонь удалось взять под контроль только поздно утром, несмотря на усилия четырех бригад пожарных со станции Ноф-ха-Галиль.



Повреждено имущество, пострадавших нет. На данный момент огонь еще не потушен полностью, спасатели пытаются предотвратить обрушение здания, на крыше которого установлены солнечные батареи. На участке работают тракторы, чтобы разделить тюки сена и не допустить распространение пожара.



Полиция прорабатывает несколько версий причин инцидента, в том числе поджог и аграрный терроризм. Депутат Кнессета Бен Барак заявил, что "причинен миллионный ущерб"



По словам Бен Барака, стоимость сгоревших тюков сена составляет около миллиона шекелей. Общий ущерб может составить около двух с половиной миллионов шекелей. По имеющимся данным, огонь уничтожил пустой загон для телят, который был превращен в сеновал, и соседнее здание.