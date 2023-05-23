



Масштабный лесной пожар бушует в Иерусалиме

Во вторник, 23 мая, в районе Иерусалима Неве-Яаков вспыхнул масштабный лесной пожар.



Над тушением трех очагов возгорания работают пять бригад пожарно-спасательной службы.



Есть подозрение на то, что речь идет о поджоге. В то же время четыре бригады работают над тушением в районе Писгат-Зеев. Огонь распространился из-за сильного ветра.



Согласно отчету пожарно-спасательной службы, возгорание произошло после того, как бросили бутылки с зажигательной смесью.



