



Масштабный блэкаут в Туле: После взрывов 5000 домов осталось без света

В Туле вечером 21 сентября произошел взрыв в Пролетарском районе города. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.



В Пролетарском районе слышали два-три взрыва. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Тулы сообщили, что произошла “аварийная ситуация”, не уточнив подробностей.



После случившегося в части города пропало электричество. Аварийное отключение произошло в Зареченском районе Тулы, без света остались почти пять тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу. Местные жители рассказали, что взрыв произошел в 21:42, но свет пропал на несколько минут раньше, в 21:37.



В МЧС сообщили, что электричество частично пропало в Туле из-за технической неисправности, к 22:44 подачу энергии восстановили. В МЧС отметили, что звуки взрывов “предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость”. В Единой дежурной диспетчерской службе Тулы утверждают, что “звуки взрывов и отключение света не связаны друг с другом”.

